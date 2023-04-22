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Жиру: Мбаппе более красноречив в раздевалке, чем на публике, ему нравится быть капитаном

Жиру: Мбаппе более красноречив в раздевалке, чем на публике, ему нравится быть капитаном
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Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру высказался о капитанстве форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в национальной сборной.

«У Килиана есть все добродетели для этого. Он устанавливает контакт с будущим поколением игроков. Он самое ценное звено между поколениями. Он хорошо справляется со СМИ. Знает, чего хочет, более красноречив в раздевалке, чем на публике. Килиан хотел эту роль, она ему нравится.

Гризманн? Он очень хорошо показал себя после того, как не получил повязку. Он ставит команду выше всего», — приводит слова Жиру L’Equipe.

Напомним, Килиан Мбаппе во вчерашнем матче Лиги 1 с «Анже» отметился по ходу встречи двумя забитыми голами и стал единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата Франции. Форвард является победителем чемпионата мира в составе своей национальной сборной.

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