Писарский опубликовал пост о судействе в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский опубликовал в социальной сети пост, посвящённый судейству в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ).
«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», — написал Писарский, комментируя видеоролик, на котором в чужой штрафной его сбивает защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 24 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 22 очка. Лидирует «Зенит» (58).
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