Писарский опубликовал пост о судействе в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский опубликовал в социальной сети пост, посвящённый судейству в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ).

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», — написал Писарский, комментируя видеоролик, на котором в чужой штрафной его сбивает защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 24 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 22 очка. Лидирует «Зенит» (58).