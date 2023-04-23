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Видеообзор волевой победы «Пари НН» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:1.

На 30-й минуте защитник самарской команды Фернандо Костанца открыл счёт, но на 36-й минуте форвард нижегородцев Тимур Сулейманов восстановил равенство, реализовав пенальти. На 73-й минуте нападающий Владислав Яковлев принёс победу «Пари Нижний Новгород».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 24 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 22 очка.