Игроки «Локомотива» удаляются чаще всех в РПЛ

Московский «Локомотив» получил восьмую красную карточку в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, больше удалений не имеет ни одна другая команда лиги, отмечает Opta Sports.

Напомним, албанский защитник «Локо» Марио Митай получил вторую жёлтую карточку на 40-й минуте матча с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата (1:1).

В прошлом сезоне железнодорожники также удалялись с поля чаще всех – девять раз.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Итоговый счёт — 1:1. На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай, который на 20-й минуте заменил Сергея Пиняева. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после розыгрыша углового.