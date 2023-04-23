Игроки «Локомотива» удаляются чаще всех в РПЛ

Московский «Локомотив» получил восьмую красную карточку в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, больше удалений не имеет ни одна другая команда лиги, отмечает Opta Sports.
Напомним, албанский защитник «Локо» Марио Митай получил вторую жёлтую карточку на 40-й минуте матча с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата (1:1).
В прошлом сезоне железнодорожники также удалялись с поля чаще всех – девять раз.
Напомним, несколько минут назад завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Итоговый счёт — 1:1. На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай, который на 20-й минуте заменил Сергея Пиняева. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после розыгрыша углового.
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