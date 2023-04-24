В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Ивана Игнатьева
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клубе рассчитывают на нападающего Ивана Игнатьева в оставшихся до конца текущего сезона матчах.
«Что думают об Игнатьеве в тренерском штабе и руководстве «Локомотива»? Я на сегодняшний день не представляю тренерский штаб. Думаю, что сегодня Иван — член нашего коллектива. Такой же, как все игроки «Локомотива». Мы очень рассчитываем на Ивана Игнатьева в тех шести матчах, которые у нас ещё остаются в этом сезоне», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».
Ранее Игнатьев заявил, что, скорее всего, покинет «Локомотив» по окончании сезона. Его контракт с клубом истекает в июне этого года. Таким образом, нападающий проведёт в составе железнодорожников лишь один сезон.
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