Иван Игнатьев: я недоволен игровым временем в «Локо». Маловероятно, что останусь в клубе

Российский нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о возможном уходе из клуба.
«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут.
Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации — маловероятно. В моём возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться. Хочется ли в Европу? Были бы у меня предложения из Европы — я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберёт варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.
Поеду ли играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение — как это сделал Шапи Сулейманов?
Конечно. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день — у него всё отлично!», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 24 апреля 2023
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