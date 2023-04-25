Ахметов: сейчас в РПЛ уже тенденция на судейские ошибки. Низкий уровень или предвзятость

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов раскритиковал уровень судейства в РПЛ, заявив, что в нынешнем сезоне в лиге появилась тенденция на судейские ошибки. Футболист заподозрил арбитров в предвзятости.

«В нынешнем сезоне уже какая-то тенденция на судейские ошибки. Люди, которые занимаются судейством, должны над этим работать и улучшать свою же работу. Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость. По моему мнению, с VAR ошибок стало ещё больше. Когда люди смотрят повтор, у них есть дополнительная помощь, должно быть минимум ошибок. Удивительно, почему мы допускаем столько скандалов в каждом туре», — приводит слова Ахметова «Спорт-экспресс».

В матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» в Москве (3:4).