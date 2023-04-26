«Бавария» может уволить Оливера Кана

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Мюнхенская «Бавария» начала подыскивать замену для председателя правления клуба Оливера Кана, сообщает журналист Мартин Фолькмар в своём «твиттере».

По информации источника, процесс инициировал член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс. Основным кандидатом на замену Кану считается Аксель Хелльманн, занимающий аналогичную должность во франкфуртском «Айнтрахте».

Сообщается, что процесс увольнения Кана и найма Хелльманна может затянуться. В этом случае в качестве временного кандидата на должность председателя правления «Баварии» может вернуться Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее стало известно, что «Бавария» в этом сезоне не уволит своих директоров (Оливера Кана и Хасана Салихамиджича). При этом члены наблюдательного совета мюнхенского клуба убеждены, что основную ответственность за сложившуюся неблагоприятную ситуацию в команде несёт именно действующий председатель правления клуба – Оливер Кан.