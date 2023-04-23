«Бавария» не уволит директоров клуба в этом сезоне

Несмотря на слухи о возможной отставке генерального директора «Баварии» Оливера Кана, наблюдательный совет клуба не намерен никого увольнять до конца сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

«Бавария» может уволить Кана в следующем сезоне. Члены наблюдательного совета считают, что основную ответственность за сложившуюся ситуацию несёт гендиректор. Именно Кан согласовывал трансферы игроков и смену тренера.

Также в «Баварии» рассмотрят вопрос о будущем спортивного директора Хасана Салихамиджича, который на данный момент ответственен за формирование состава. Будущее боснийского менеджера в клубе находится в относительной безопасности, так как пока что обсуждается только целесообразность продолжения сотрудничества с Каном. Решение по поводу Салихамиджича будет принято исключительно после прояснения вопроса относительно гендиректора «Баварии».