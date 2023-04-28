Андрей Чернышов: во всех цивилизованных странах пиво на стадионах давно продаётся

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

«Мы же цивилизованная страна и стремимся развиваться. Во всех цивилизованных странах пиво на стадионах давно продаётся. Да, есть противники этого — мол, люди будут приходить и напиваться. Но ведь человек может не пойти на футбол, а пойти в бар, где будет смотреть футбол, но при этом сможет употреблять там не только пиво, но и, например, водку. Всё зависит от человека и от его культурного воспитания. Один-два бокала во время матча в приятной обстановке — вполне нормально. Главное, чтобы люди знали меру выпитого и не переходили границы», – приводит слова Чернышова «РБ Спорт».