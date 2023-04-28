Хлестов поддержал возвращение пива на стадионы
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов оценил идею возвращения пива на стадионы в России. По его словам, глупо сомневаться в правильности такого решения. В России продажу пива на спортивных объектах запрещает закон, действующий с 2005 года.
«Нужно ли возвращать пиво на стадионы? Это какой-то глупый вопрос, если честно. И глупо сомневаться в правильности такого решения. Тут не может быть сомнений — конечно, нужно возвращать», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что пиво может стать инструментом для привлечения болельщиков на стадионы и поможет финансированию клубов. По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, вся футбольная общественность поддерживает принятие такого решения.
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