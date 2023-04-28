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Татьяна Тарасова: скоро будут наливать по 100 граммов, чтобы люди получали Fan ID

Татьяна Тарасова: скоро будут наливать по 100 граммов, чтобы люди получали Fan ID
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с «паспортом болельщика» (Fan ID) в российском футболе.

«Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 граммов наливать при входе. Если наш футбол невозможно смотреть без пива, потому что его действительно невозможно смотреть, то пусть будет пиво. Считаю ли я, что без пива болельщиков уже не заманишь на стадионы сейчас? Да, да», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт.ру».

Паспорт болельщика необходим для посещения любого матча Российской Премьер-Лиги. В первой половине сезона его тестировали на стадионах в Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде. Со второй части сезона Fan ID необходим для посещения всех матчей РПЛ.

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