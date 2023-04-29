«Брайтон» договорился о переходе нападающего «Уотфорда» Жоао Педро

«Брайтон» согласовал трансфер 21-летнего бразильского нападающего «Уотфорда» Жоао Педро за € 34 млн, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сделка по переходу Педро в «Брайтон» уже согласована и будет завершена с открытием летнего трансферного окна. Чайки заплатят за 21-летнего бразильца £ 30 млн (€ 34 млн) — это будет рекордный трансфер в истории клуба.

Выступающий как в центре нападения, так и на левом фланги атаки Жоао Педро стал игроком «Уотфорда» зимой 2020 года. В сезоне-2022/23 бразилец забил одиннадцать голов и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах Чемпионшипа.

В прошлом сезоне, когда «Уотфорд» выступал в английской Премьер-лиге", Педро забил три мяча в 28 матчах высшего английского дивизиона.