«Брайтон» договорился о переходе нападающего «Уотфорда» Жоао Педро
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«Брайтон» согласовал трансфер 21-летнего бразильского нападающего «Уотфорда» Жоао Педро за € 34 млн, сообщает Sky Sports.
По данным источника, сделка по переходу Педро в «Брайтон» уже согласована и будет завершена с открытием летнего трансферного окна. Чайки заплатят за 21-летнего бразильца £ 30 млн (€ 34 млн) — это будет рекордный трансфер в истории клуба.
Выступающий как в центре нападения, так и на левом фланги атаки Жоао Педро стал игроком «Уотфорда» зимой 2020 года. В сезоне-2022/23 бразилец забил одиннадцать голов и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах Чемпионшипа.
В прошлом сезоне, когда «Уотфорд» выступал в английской Премьер-лиге", Педро забил три мяча в 28 матчах высшего английского дивизиона.
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