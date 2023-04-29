Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтону» и «Бёрнли» интересен Джеймс Милнер — The Athletic

«Брайтону» и «Бёрнли» интересен Джеймс Милнер — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

«Брайтон» и «Бёрнли» проявляют интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Джеймсу Милнеру, чей контракт с мерсисайдским клубом истекает грядущим летом. Об этом сообщает The Athletic.

К «Ливерпулю» Милнер присоединился в 2015 году из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За неполные восемь лет в мерсисайдском клубе полузащитник провёл 326 матчей и забил 26 мячей. С командой Юргена Клоппа англичанин выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Клубный чемпионат мира по футболу.

Действующий контракт 37-летнего Милнера с клубом истекает этим летом, и этой ситуацией хотят воспользоваться «Брайтон» и «Бёрнли». По данным The Athletic, с помощью опытного полузащитника «Брайтон» надеется усилить свою команду под еврокубки, а «Бёрнли» — под Премьер-лигу.

В данный момент Брайтон занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от расположившегося на седьмой строчке «Ливерпуля» на четыре очка при двух матчах в запасе. «Бёрнли» ранее в этом месяце выиграл Чемпионшип.

Материалы по теме
Клопп: этот сезон «Ливерпуля» запомнят за 7:0 против «Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023