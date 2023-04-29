«Брайтону» и «Бёрнли» интересен Джеймс Милнер — The Athletic

«Брайтон» и «Бёрнли» проявляют интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Джеймсу Милнеру, чей контракт с мерсисайдским клубом истекает грядущим летом. Об этом сообщает The Athletic.

К «Ливерпулю» Милнер присоединился в 2015 году из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За неполные восемь лет в мерсисайдском клубе полузащитник провёл 326 матчей и забил 26 мячей. С командой Юргена Клоппа англичанин выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Клубный чемпионат мира по футболу.

Действующий контракт 37-летнего Милнера с клубом истекает этим летом, и этой ситуацией хотят воспользоваться «Брайтон» и «Бёрнли». По данным The Athletic, с помощью опытного полузащитника «Брайтон» надеется усилить свою команду под еврокубки, а «Бёрнли» — под Премьер-лигу.

В данный момент Брайтон занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от расположившегося на седьмой строчке «Ливерпуля» на четыре очка при двух матчах в запасе. «Бёрнли» ранее в этом месяце выиграл Чемпионшип.