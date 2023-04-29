Агент Ренана прокомментировал возможность участия защитника «Зенита» на молодёжном ЧМ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что не знает, поедет ли футболист на предстоящий молодёжный чемпионат мира в Аргентине. Представитель игрока отметил, что по этому вопросу нужно проконсультироваться с руководством команды.

«Я не знаю, поедет ли Ренан на молодёжный чемпионат мира. Нужно поговорить с «Зенитом», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Ранее стало известно, что 19-летний Ренан попал в окончательный состав сборной Бразилии до 20 лет. Старт подготовки бразильцев к молодёжному чемпионату мира запланирован на 8 мая. За день до этого у «Зенита» должен пройти матч 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком».