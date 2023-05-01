Анчелотти опроверг информацию о переговорах со сборной Бразилии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отрицает слухи о переговорах с национальной командой Бразилии.
«Новости о том, что у меня есть срок, в течение которого нужно принять или отвергнуть предложение о работе главным тренером сборной Бразилии — фейковые. Я не вёл с ними переговоры. Я не обсуждаю своё будущее и всегда говорил об этом», — приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.
В предыдущем сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Также он приводил «сливочных» к победе в главном клубном турнире Европы в 2014 году.
Действующим главным тренером сборной Бразилии является Рамон. Предыдущий наставник Тите покинул команду после поражения в матче четвертьфинала ЧМ-2022 со сборной Хорватии.
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