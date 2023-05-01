Анчелотти: цель «Реала» — подписать нападающего. Бензема уже не молод

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о приоритетном трансфере для мадридского клуба.
«В ближайшем будущем мы должны подписать нападающего. Я говорю это, потому что Карим Бензема в возрасте. Несмотря на это, у него всё очень хорошо получается. У нас никогда не было с этим никаких проблем», – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В текущем сезоне на счету Бензема 35 матчей в футболке «сливочных» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и восемью результативными передачами.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт 35-летнего игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 35 млн.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить соглашение с Бензема ещё на один сезон.
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