Парфёнов: почему бы мне снова не тренировать в РПЛ? Я там уже был, побеждал

Главный тренер «Родины» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о возможном сотрудничестве с клубом Премьер-Лиги.

«Евсеев в РПЛ, а я нет? Двигаюсь шаг за шагом. Сегодня матч — номер один. Завтра будет новый день — новая пища.

Хочу ли в РПЛ? Почему нет? Я был там, выигрывали. На стадионе в Волгограде выигрывали Кубок России с «Тосно», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футбольный клуб «Родина» под руководством Парфёнова занимает восьмое место в Первой лиге, набрав 39 очков в 29 играх. Отставание от «Енисея», идущего четвёртым – шесть очков.

В субботу, 29 апреля, «Родина» в очном матче на выезде обыграла красноярскую команду со счётом 1:0.