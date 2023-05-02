«Мне вонзили нож в спину». Глеб — о конфликте с Гвардиолой в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о конфликте с тогдашним главным тренером каталонцев Хосепом Гвардиолой, который сейчас работает в «Манчестер Сити». Белорусский футболист признался, что почувствовал себя преданным, когда наставник исключил его из заявки на финал Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Помню, мы играли в мае с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов и Гвардиола исключил меня из состава. Это было очень больно. Я обсуждал тогда этот момент с Анри, он сказал: «Понимаю, понимаю, но ты должен быть сильнее этого». Я чувствовал, что мне вонзили нож в спину. После этого я никогда не разговаривал с Гвардиолой. Я мог понять его, потому что сам вёл себя недостаточно хорошо. Но тогда было невероятно больно», — приводит слова Глеба Planet Football.

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