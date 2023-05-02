Глеб: Венгер мне как отец. Я плакал, когда он просил меня не уходить из «Арсенала»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб рассказал об обстоятельствах своего ухода из клуба в «Барселону». Белорус признался, что экс главный тренер «пушкарей» Арсен Венгер для него как отец, а также отметил, что плакал, когда французский специалист пытался уговорить хавбека остаться в Лондоне.
«Мне до сих пор сложно объяснить, почему я ушёл из «Арсенала». Я был абсолютно счастлив там. Арсен полностью доверял мне, это была идиллия. И я решил уйти. Я был в отпуске, агенты и менеджеры убедили меня, что я должен перейти в «Барселону». Честно говоря, я не понимал, что я делаю. В какой-то момент до меня дошло: «О боже! Я ухожу из «Арсенала»!»
Когда Арсен сказал, что всё заняло лишь несколько часов, я почувствовал себя опустошённым. Мне было очень тяжело это принять. Венгер сделал всё, чтобы я остался в «Арсенале». Он даже писал мне, когда я был на рыбалке: «Алекс, я тебя не отпущу, ты нужен нам здесь». Я плакал, когда читал это. Венгер для меня как отец. С ним было очень легко работать, всегда чувствовалась его поддержка», — приводит слова Глеба Planet Football.
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