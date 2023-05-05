Игрок «Ахмата» Милош Шатара успешно прооперирован в Риме
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Защитник «Ахмата» Милош Шатара перенёс операцию на колене. Игроку была проведена пластика передней крестообразной связки в одной из клиник Рима. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.
«Предстоит длительная реабилитация, после которой в середине осени ожидается возвращение игрока в строй. Желаем Милошу выздоровления. Ждём в коллективе!» – сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Напомним, центрбек «Ахмата» получил травму колена в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1) 16 апреля. По результатам МРТ было выявлено повреждение передней крестообразной связки.
В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Шатара, перебравшийся в «Ахмат» зимой из солигорского «Шахтёра», провёл восемь матчей.
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