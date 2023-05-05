Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Милош Шатара успешно прооперирован в Риме

Игрок «Ахмата» Милош Шатара успешно прооперирован в Риме
Комментарии

Защитник «Ахмата» Милош Шатара перенёс операцию на колене. Игроку была проведена пластика передней крестообразной связки в одной из клиник Рима. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

«Предстоит длительная реабилитация, после которой в середине осени ожидается возвращение игрока в строй. Желаем Милошу выздоровления. Ждём в коллективе!» – сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Напомним, центрбек «Ахмата» получил травму колена в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1) 16 апреля. По результатам МРТ было выявлено повреждение передней крестообразной связки.
В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Шатара, перебравшийся в «Ахмат» зимой из солигорского «Шахтёра», провёл восемь матчей.

Материалы по теме
Игрок «Ахмата» Садулаев получил травму передней крестообразной связки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023