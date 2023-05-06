Евсеев — о четвёртой победе над Карпиным: как хотите, так и трактуйте

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу его команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

«У меня сегодня четвёртая победа над Карпиным? Ищете не там. Мы обыграли команду, а вы как хотите, так и трактуйте. Задача — остаться в РПЛ напрямую? Задача — сделать четыре важных шага в последних матчах», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Евсеев пять раз встречался с Карпиным в матчах РПЛ, и команда Карпина лишь раз оказалась сильнее.

«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 26 туров, набрав 50 очков. При этом теперь по итогам тура ростовчан могут опередить «Спартак» и ЦСКА. «Факел» благодаря победе обошёл «Пари Нижний Новгород» и поднялся на 13-ю строчку. Команда заработала 24 очка по итогам 26 матчей.