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Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке «Факела» после победы в матче с «Ростовом»

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев ярко отпраздновал победу команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке на глазах у радующихся игроков.

Видео доступно в телеграм-канале «Факела».

На 46-й минуте счёт в матче открыл нападающий воронежцев Роман Акбашев.

Через полчаса игры форвард «Факела» Хызыр Аппаев удвоил преимущество своей команды. Встреча так и завершилась — воронежская команда победила со счётом 2:0.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Ростова» Данилы Глебова своим точным ударом с 11-метровой отметки на 90+7-й минуте ответил форвард воронежцев Георгий Гонгадзе.

«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 26 туров, набрав 50 очков. При этом теперь по итогам тура ростовчан могут опередить «Спартак» и ЦСКА. «Факел» благодаря победе обошёл «Пари Нижний Новгород» и поднялся на 13-ю строчку. Команда заработала 24 очка по итогам 26 матчей.