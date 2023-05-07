Головин — лидер топ-5 лиг по голам из-за пределов штрафной площади

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом после дальнего удара в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже», открыв счёт в игре.

Гол стал для игрока четвёртым в сезоне, забитым из-за пределов штрафной. Никто из игроков топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше, сообщает Opta. Помимо Головина, четырьмя голами дальними ударами отметились шестеро игроков. Во Франции Александр делит первое место с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. Всего у Головина восемь голов в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

«Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции нынешнего сезона, набрав 61 очко в 33 играх. «Анже» находится на последнем, 20-м месте, набрав 14 очков.