«Анже» — «Монако»: Головин открыл счёт

Продолжается матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» принимает «Монако» на стадионе «Раймон Копа». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Монако».

В концовке первого тайма российский полузащитник Александр Головин вывел «Монако» вперёд. Он участвует в матче с первых минут.

Матч команд в первом круге завершился победой монегасков со счётом 2:0. В той игре Головин отметился голом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 33 играх. «Анже» находится на последнем, 20-м месте с 14 очками.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года, перейдя в клуб из московского ЦСКА после чемпионата мира в России.