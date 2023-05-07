«Анже» — «Монако»: Головин открыл счёт
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Продолжается матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» принимает «Монако» на стадионе «Раймон Копа». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Монако».
Франция - Лига 1. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Анже
Анже
2-й тайм
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Головин – 45' 0:2 Боадю – 60' 1:2 Сима – 64'
В концовке первого тайма российский полузащитник Александр Головин вывел «Монако» вперёд. Он участвует в матче с первых минут.
Матч команд в первом круге завершился победой монегасков со счётом 2:0. В той игре Головин отметился голом.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 33 играх. «Анже» находится на последнем, 20-м месте с 14 очками.
Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года, перейдя в клуб из московского ЦСКА после чемпионата мира в России.
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