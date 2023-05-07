Видео грубейшей ошибки Александра Селихова в моменте с голом Клаудиньо

Вратарь «Спартака» Александр Селихов допустил результативную ошибку в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Голкипер «Спартака» пытался вынести мяч после паса защитника, но угодил в выставленную ногу Клаудиньо. Мяч отлетел в сетку, вратарь гостей сделать ничего не смог.

«Зенит» в 25 матчах набрал 61 очко и в случае победы над «Спартаком» гарантирует себе досрочно победу в чемпионате России. У «Спартака» 49 очков и четвёртая строчка в турнирной таблице. Победа «Зенита» в чемпионате станет для команды пятой подряд. Все были одержаны под руководством Сергея Семака.

Обслуживает матч «Зенит» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ему помогают Максим Ковалёв и Варанцо Петросян. Резервный судья — Артём Чистяков.