Станет ли «Зенит» чемпионом после матча со «Спартаком»? LIVE тура РПЛ

Следите за главной встречей дня, а ещё за играми ЦСКА, «Краснодара» и «Урала» вместе с нами.

Сегодня в РПЛ нас ждёт исторический матч: «Зенит» – «Спартак». А вот будет ли историческим результат – узнаем только после его окончания. В случае победы команда Семака возьмёт титул в пятый раз подряд! Всё благодаря вчерашней победе «Факела» над «Ростовом» – после неё санкт-петербуржцам достаточно взять три очка, чтобы забрать себе титул. Матч начнётся в 18.00 по мск.

При этом «Зениту» может хватить и ничьей, если ЦСКА потеряет очки с «Оренбургом». А ещё сегодня играют «Пари Нижний Новгород» с «Уралом» и «Краснодар» с «Крыльями Советов». За всеми матчами можно следить в нашей онлайн-трансляции!