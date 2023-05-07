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«Пари Нижний Новгород» — «Урал», прямая онлайн-трансляция 26-го тура РПЛ, где смотреть матч, 7 мая 2023

Станет ли «Зенит» чемпионом после матча со «Спартаком»? LIVE тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн-трансляция 26-го тура РПЛ
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Следите за главной встречей дня, а ещё за играми ЦСКА, «Краснодара» и «Урала» вместе с нами.

Сегодня в РПЛ нас ждёт исторический матч: «Зенит» – «Спартак». А вот будет ли историческим результат – узнаем только после его окончания. В случае победы команда Семака возьмёт титул в пятый раз подряд! Всё благодаря вчерашней победе «Факела» над «Ростовом» – после неё санкт-петербуржцам достаточно взять три очка, чтобы забрать себе титул. Матч начнётся в 18.00 по мск.

При этом «Зениту» может хватить и ничьей, если ЦСКА потеряет очки с «Оренбургом». А ещё сегодня играют «Пари Нижний Новгород» с «Уралом» и «Краснодар» с «Крыльями Советов». За всеми матчами можно следить в нашей онлайн-трансляции!

Live Павел Прохоров

🎂 Кстати, сегодня 65-й день рождения празднует тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков. В 1984 году он стал чемпионом СССР вместе с сине-бело-голубыми, а с 2006 года поучаствовал во всех чемпионствах клуба, входя в тренерский штаб команды.

11:11 Павел Прохоров

Джикия сыграет с «Зенитом»

⏳ До матча «Зенит» — «Спартак» остаётся чуть меньше семи часов. Стало известно, кто пропустит игру у красно-белых — это Наиль Умяров (из-за восстановления после травмы) и Руслан Литвинов (из-за перебора жёлтых карточек). Что касается капитана «Спартака» Георгия Джикии, который был заменён в матче прошлого тура с «Ростовом» (1:1), то он избежал серьёзного повреждения и попал в заявку на игру с «Зенитом».

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