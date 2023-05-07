Квинси Промес — самый результативный легионер в истории РПЛ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал самым результативным иностранцем в истории Российской Премьер-Лиги.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» Промес забил гол с пенальти, сравняв счёт на 85-й минуте встречи (победу в итоге одержал «Зенит»).
Этот гол стал 86-м для нападающего красно-белых в рамках РПЛ. Больше него никто из иностранных футболистов не забивал за всё время существования Российской Премьер-Лиги.
Забив свой 86-й гол, Квинси Промес обошёл в списке самых результативных легионеров экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава. Всего в нынешнем сезоне Промес забил 18 голов в 22 играх и отдал семь результативных передач.
К «Спартаку» голландский нападающий присоединился в 2021 году, перейдя из «Аякса». В период с 2014 по 2018 год Промес также защищал цвета московского клуба.
- 7 мая 2023
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