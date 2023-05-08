Анчелотти: у «Реала» точно будут шансы в игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – очень организованная команда, они умеют защищаться и атаковать. Однако у нас точно будут шансы. Мы можем сражаться с ними на равных.

Холанд – очень опасный игрок. Он представляет собой постоянную угрозу. Они и в прошлом сезоне были очень опасной командой, но Холанд добавил ещё больше атакующей мощи.

Безусловно, моя команда хочет добиться положительного результата завтра. Мы не планируем терпеть, мы хотим играть хорошо. Наша цель — избегать проблем. Это будет сложный матч», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Манчестер Сити».

Первая полуфинальная игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде во вторник, 9 мая. Начало матча — в 22:00 мск.