Барриос: «Зенит» показал, что является сильнейшим клубом в России. Надеюсь, выиграем 6-й

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями от победы над московским «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2) и от пятого подряд чемпионства сине-бело-голубых в России. Колумбиец признался, что пятый титул для него самый невероятный в карьере.
«Сложно подобрать слова, чтобы описать все эмоции, которые я испытываю после такой победы. Точно могу сказать, что по тому, как складывалась игра, по сюжету и характеру, как забит последний гол и как мы вырвали чемпионство, из всех моих пяти титулов этот самый невероятный.
Готов ли «Зенит» побить рекорд «Спартака» по количеству чемпионств в российской истории? «Зенит» в последние годы показал, что является сильнейшим клубом в России. Надеюсь, он продолжит это демонстрировать и дальше. Надеюсь, в следующем сезоне сможем выиграть шестой подряд титул. А сейчас нам хочется чуть перевести дух, отпраздновать, потому что чемпионство было завоёвано в матче с принципиальным соперником. И это многократно увеличивает ценность титула», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
- 9 мая 2023
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