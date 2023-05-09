Мостовой: у Ваноли в «Спартаке» был хотя бы Кубок России, а у Абаскаля — вылет от «Акрона»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне. По мнению экс-спортсмена, при Гильермо Абаскале в игре красно-белых нет никакого прогресса. Также Мостовой подчеркнул, что у прошлого наставника Паоло Ваноли был успех в Кубке России, в отличие от нынешнего тренера «Спартака».

«Второе и третье места в РПЛ не дают ничего, кроме медалей. Хотя в Европе и за них ничего не давали. Ладно, как минимум будет пометка в Википедии. Если «Спартак» займёт третье место, то скажут: «Вот бронзовые медали». Если четвёртое: «Ну ничего, не получилось». Как это часто и бывает, найдутся люди, для которых всё будет здорово и замечательно. Но и четвёртое место «Спартака» тоже нельзя назвать провалом, тем более если отрыв третьего места будет в одно очко.

При Абаскале нет никакого прогресса в игре. Тренеры работают, получают деньги, уезжают — и всё. А результат остаётся прежним. Кстати, у Ваноли в «Спартаке» был хотя бы Кубок России, у Абаскаля — вылет от «Акрона». Есть такая поговорка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Говорил об этом много раз в начале сезона, когда все хвалили «Спартак» при Абаскале. Нужно быть спокойнее и скромнее. Многим не нравится, когда говоришь правду. Все отвечают, что критикую. Просто многие не любят и не видят эту правду», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.