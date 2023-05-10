Ловчев – о «Локомотиве»: команда играет в своё удовольствие

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал последние успехи московского «Локомотива».

«Отмечу, что, решив задачу выхода из зоны стыков, команда не сбавила оборотов и играет в своё удовольствие. Результативно, видно, что люди кайф получают. Но говорить о том, что «Локо» сможет бросить вызов «Зениту», не стану. Одно дело — играть вот в таком режиме, как сейчас, – нет Кубка, нет давления и отношения как к претенденту, другое — то, что будет осенью, когда будет совсем другой режим. Плюс надо усиливать команду», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Локомотив» набрал 22 очка в весенней части чемпионата России. Это лучший результат в лиге наравне с санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА. Железнодорожники одержали семь побед и один раз сыграли вничью в девяти матчах РПЛ с начала года. В турнирной таблице «Локомотив» занимает девятое место, набрав 35 очков в 26 матчах.

Кроме того, «Локомотив» является единоличным лидером по забитым голам в весенней части чемпионата. В активе железнодорожников 25 голов после возобновления турнира.