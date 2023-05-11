Соломатин — о судействе: меня подташнивает, что в матчах «Зенита» одна и та же история

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин ответил на вопрос, интересно ли ему сейчас смотреть матчи Российской Премьер-Лиги. Соломатин заявил, что его подташнивает от некоторых судейских решений в матчах «Зенита».

«Интересно ли сейчас смотреть РПЛ? Так отвечу: я не сторонник VAR. Когда тренировал «Рому» в Медиалиге, к нам приезжал Левников из РФС с семинаром по судейству. В итоге я ни хера не понял. Тут наступ и тут наступ, но в первом случае специально, а во втором — нет. И надо по глазам футболистов, куда он смотрел, определять это — пенальти или нет.

Так вот — меня подташнивает, что в матчах «Зенита» одна и та же история: если у чужих ворот, то наступ всегда специальный, а у своих — случайный. Вообще у нас в чемпионате второе место как первое сейчас (улыбается).

Смотрю ли матчи сборной России? Нет, неинтересно. Сейчас вообще не до этого», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».