«Кукуян вывез матч «Зенит» — «Спартак», но его работа удручает». Судейство в 26-м туре РПЛ

26-й тур РПЛ стал ключевым, ведь теперь мы знаем имя чемпиона официально. После неожиданного поражения «Ростова» матч «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге приобрёл статус судьбоносного, и хозяева справились со своей задачей. Правда, в чемпионской игре не удалось избежать судейского скандала. Самое время оценить работу арбитров во всех матчах игровой недели.

Специально для «Чемпионата» судейство в 26-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Химки» — «Динамо» — 0:1

На 18-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Динамо» за грубую игру, а на 90+3-й минуте не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». Произошёл явный наступ на голеностоп Тюкавина, и арбитр, находясь в хорошей позиции, почему-то его не увидел. Только при помощи VAR Карасёв поменял решение, назначил пенальти и показал жёлтую карточку футболисту «Химок».

Также был эпизод на 27-й минуте, когда судьи отменили гол «Динамо», посчитав, что Смолов находился за линией офсайда и тем самым перекрывал обзор вратарю. Тут помог бы повтор из-за дальних ворот, но с хороших ракурсов момент в трансляции не показали. Поэтому отдаём на откуп VAR.

Оценка Карасёва — 7,8.

«Торпедо» — «Ахмат» — 1:5

Хорошая работа Турбина. Второй тур подряд он здорово себя проявляет. Хотя, несмотря на счёт, я бы не сказал, что это была простая игра. Единственный момент — на четвёртой минуте арбитр не показал жёлтую футболисту «Торпедо» за грубую игру. Более того, он почему-то развернул фол в другую сторону. Игрок «Торпедо» просто обманул Турбина, хотя сам наступил на ногу соперника.

Оценка Турбина — 8,3.

Евгений Турбин Фото: РИА Новости

«Ростов» — «Факел» — 0:2

Плохая работа Кукуляка, которого вернули после неназначенного пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» и пяти месяцев в Первой лиге. Изначально судить должен был Мешков, и это в принципе плохо, когда арбитры ездят по замене. Они и сами такое не любят.

На третьей и 17-й минутах Кукуляк не показал жёлтую карточку за грубую игру игрокам «Факела», на 19-й и 21-й — футболистам «Ростова». На 34-й минуте арбитр не показал прямую красную карточку игроку «Факела» за серьёзное нарушение правил. VAR почему-то не вмешался, а Акбашев, которого должны были удалить, впоследствии забил гол. Плюс на 86-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Факела» за срыв перспективной атаки.

Итого: пять непоказанных жёлтых карточек и одна красная. Кукуляк посчитал, что дал планку единоборств, но ошибся и не справился. Когда идут нарушения, их надо фиксировать. Планка единоборств заключается в другом.

Оценка Кукуляка — 7,2.

«Пари НН» — «Урал» — 0:0

Хорошо отработал Безбородов. Очень сложный эпизод ему достался на 48-й минуте. Думаю, 80% судей в этой ситуации назначили бы 11-метровый и VAR при таком раскладе бы не полез. Безбородов здорово расположился, находился в хорошей позиции и увидел, что игрок «Урала» сыграл в мяч, а его соперник нагнулся и сам попал головой сбоку по бутсе. Разобрался здесь арбитр.

Оценка Безбородова — 8,5.

Владислав Безбородов Фото: vk.com/fcnn_ru

ЦСКА — «Оренбург» — 2:1

Москалёв тоже хорошо отработал. Только на 10-й минуте не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру.

Оценка Москалёва — 8,3.

«Зенит» — «Спартак» — 3:2

Сразу перейдём к 38-й минуте, где на повторе показали, что Бальде наступили на ногу. Кукуян находился в плохой позиции, а VAR почему-то не остановил игру, когда мяч ушёл в аут. Многим кажется, что этот эпизод — копия ситуации с пенальти в матче «Крыльев Советов» и «Зенита». На самом деле моменты абсолютно разные. Футболист «Зенита» попытался сыграть в мяч, и его нога прошла вскользь по бутсе Бальде. Игрок «Спартака» упал, но потом сразу же встал, из-за чего никто ничего не понял, а спартаковцы даже не стали апеллировать. Но внимание надо обращать не на это, а на сам эпизод. Можно считать это наступом, можно говорить как я, но меня в этой ситуации больше смущает поведение Кукуяна и VAR. Мне было бы интересно посмотреть, что предпринял бы арбитр, если бы его позвали к монитору.

Через две минуты, сразу после аута, пошла атака «Зенита», Зобнин встретил Кузяева, блокируя его движение, а Кукуян продолжил игру. Кузяев, увидев всё это, догнал Зобнина и толкнул его в спину локтем. Атака «Зенита» продолжалась ещё 19 секунд, было сделано 11 передач, и закончилось всё голом. Эпизод с Зобниным и Кузяевым потерял статус нарушения в начальной фазе атаки в тот момент, когда Кузяев подал в штрафную площадь и игрок «Спартака» выбил мяч обратно на футболистов «Зенита». После этого спартаковские защитники выстроились в линию из пяти человек, а атака «Зенита» стала позиционной. Ни о какой отмене гола здесь не может быть речи, потому что эпизод был заигран. А вот почему для Кукуяна этот толчок в спину не является фолом — это уже другой вопрос.

На 73-й минуте Кукуян не показал самостоятельно красную карточку Дуарте. Игрок «Спартака» сзади, открытыми шипами и прямой ногой полетел в икроножную мышцу Малкома. Это удаление, но Кукуян не разобрался, потому что снова находился в плохой позиции — слишком далеко. А помощник почему-то главному арбитру не подсказал. В итоге Кукуян показал красную только после вмешательства VAR.

В моменте на 82-й минуте Кукуян снова занял плохую позицию и смотрел в спины игроков. Мартинс прокинул мяч, и Чистяков его сбил. Кукуян продолжил игру, VAR вмешался, и был назначен 11-метровый с показом жёлтой карточки.

У меня по этому матчу претензии к Кукуяну только из-за его позиций. В остальном вопросов нет — он отработал хорошо в плане управления игрой и дисциплинарных санкций, если не считать момент с удалением Дуарте.

Оценка Кукуяна — 7,4.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 2:1

Хорошая работа Амелина. Видно, что парень прибавляет. Главное, чтобы не сбавлял и продолжал так же усердно работать. Тем более впереди самые тяжёлые матчи. Единственный момент — непоказ жёлтой игроку «Краснодара» за грубую игру.

Оценка Амелина — 8,3.

Алексей Амелин Фото: fckrasnodar.ru

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0

Хорошо отработал Сухой. На 67-й минуте он не показал жёлтую игроку «Локомотива» за грубую игру, а на 80-й минуте правильно назначил 11-метровый и показал жёлтую Смольникову.

Оценка Сухого — 8,3.

Большинство смотрит на ошибки арбитров, а я оцениваю шире и также обращаю внимание на их перемещение и позиции. В этом плане расстроил Кукуян. С одной стороны, порадовало, что не было драки, и я считаю, что Павел действительно вывез эту игру. Но с другой — по-судейски, по ключевым эпизодам и расположению его работа немного удручает. К этому матчу надо было подходить по-другому, а Кукуян, похоже, снизил требования к себе. Когда судьи получают такие игры, они должны работать по максимуму, вне зависимости от статуса. У Кукуяна я этого не увидел.