«Кукуян вывез матч «Зенит» — «Спартак», но его работа удручает». Судейство в 26-м туре РПЛ

26-й тур РПЛ стал ключевым, ведь теперь мы знаем имя чемпиона официально. После неожиданного поражения «Ростова» матч «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге приобрёл статус судьбоносного, и хозяева справились со своей задачей. Правда, в чемпионской игре не удалось избежать судейского скандала. Самое время оценить работу арбитров во всех матчах игровой недели.
Специально для «Чемпионата» судейство в 26-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.
«Химки» — «Динамо» — 0:1
На 18-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Динамо» за грубую игру, а на 90+3-й минуте не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». Произошёл явный наступ на голеностоп Тюкавина, и арбитр, находясь в хорошей позиции, почему-то его не увидел. Только при помощи VAR Карасёв поменял решение, назначил пенальти и показал жёлтую карточку футболисту «Химок».
Также был эпизод на 27-й минуте, когда судьи отменили гол «Динамо», посчитав, что Смолов находился за линией офсайда и тем самым перекрывал обзор вратарю. Тут помог бы повтор из-за дальних ворот, но с хороших ракурсов момент в трансляции не показали. Поэтому отдаём на откуп VAR.
Оценка Карасёва — 7,8.
«Торпедо» — «Ахмат» — 1:5
Хорошая работа Турбина. Второй тур подряд он здорово себя проявляет. Хотя, несмотря на счёт, я бы не сказал, что это была простая игра. Единственный момент — на четвёртой минуте арбитр не показал жёлтую футболисту «Торпедо» за грубую игру. Более того, он почему-то развернул фол в другую сторону. Игрок «Торпедо» просто обманул Турбина, хотя сам наступил на ногу соперника.
Оценка Турбина — 8,3.
Евгений Турбин
Фото: РИА Новости
«Ростов» — «Факел» — 0:2
Плохая работа Кукуляка, которого вернули после неназначенного пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» и пяти месяцев в Первой лиге. Изначально судить должен был Мешков, и это в принципе плохо, когда арбитры ездят по замене. Они и сами такое не любят.
На третьей и 17-й минутах Кукуляк не показал жёлтую карточку за грубую игру игрокам «Факела», на 19-й и 21-й — футболистам «Ростова». На 34-й минуте арбитр не показал прямую красную карточку игроку «Факела» за серьёзное нарушение правил. VAR почему-то не вмешался, а Акбашев, которого должны были удалить, впоследствии забил гол. Плюс на 86-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Факела» за срыв перспективной атаки.
Итого: пять непоказанных жёлтых карточек и одна красная. Кукуляк посчитал, что дал планку единоборств, но ошибся и не справился. Когда идут нарушения, их надо фиксировать. Планка единоборств заключается в другом.
Оценка Кукуляка — 7,2.
«Пари НН» — «Урал» — 0:0
Хорошо отработал Безбородов. Очень сложный эпизод ему достался на 48-й минуте. Думаю, 80% судей в этой ситуации назначили бы 11-метровый и VAR при таком раскладе бы не полез. Безбородов здорово расположился, находился в хорошей позиции и увидел, что игрок «Урала» сыграл в мяч, а его соперник нагнулся и сам попал головой сбоку по бутсе. Разобрался здесь арбитр.
Оценка Безбородова — 8,5.
Владислав Безбородов
Фото: vk.com/fcnn_ru
ЦСКА — «Оренбург» — 2:1
Москалёв тоже хорошо отработал. Только на 10-й минуте не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру.
Оценка Москалёва — 8,3.
«Зенит» — «Спартак» — 3:2
Сразу перейдём к 38-й минуте, где на повторе показали, что Бальде наступили на ногу. Кукуян находился в плохой позиции, а VAR почему-то не остановил игру, когда мяч ушёл в аут. Многим кажется, что этот эпизод — копия ситуации с пенальти в матче «Крыльев Советов» и «Зенита». На самом деле моменты абсолютно разные. Футболист «Зенита» попытался сыграть в мяч, и его нога прошла вскользь по бутсе Бальде. Игрок «Спартака» упал, но потом сразу же встал, из-за чего никто ничего не понял, а спартаковцы даже не стали апеллировать. Но внимание надо обращать не на это, а на сам эпизод. Можно считать это наступом, можно говорить как я, но меня в этой ситуации больше смущает поведение Кукуяна и VAR. Мне было бы интересно посмотреть, что предпринял бы арбитр, если бы его позвали к монитору.
Через две минуты, сразу после аута, пошла атака «Зенита», Зобнин встретил Кузяева, блокируя его движение, а Кукуян продолжил игру. Кузяев, увидев всё это, догнал Зобнина и толкнул его в спину локтем. Атака «Зенита» продолжалась ещё 19 секунд, было сделано 11 передач, и закончилось всё голом. Эпизод с Зобниным и Кузяевым потерял статус нарушения в начальной фазе атаки в тот момент, когда Кузяев подал в штрафную площадь и игрок «Спартака» выбил мяч обратно на футболистов «Зенита». После этого спартаковские защитники выстроились в линию из пяти человек, а атака «Зенита» стала позиционной. Ни о какой отмене гола здесь не может быть речи, потому что эпизод был заигран. А вот почему для Кукуяна этот толчок в спину не является фолом — это уже другой вопрос.
На 73-й минуте Кукуян не показал самостоятельно красную карточку Дуарте. Игрок «Спартака» сзади, открытыми шипами и прямой ногой полетел в икроножную мышцу Малкома. Это удаление, но Кукуян не разобрался, потому что снова находился в плохой позиции — слишком далеко. А помощник почему-то главному арбитру не подсказал. В итоге Кукуян показал красную только после вмешательства VAR.
В моменте на 82-й минуте Кукуян снова занял плохую позицию и смотрел в спины игроков. Мартинс прокинул мяч, и Чистяков его сбил. Кукуян продолжил игру, VAR вмешался, и был назначен 11-метровый с показом жёлтой карточки.
У меня по этому матчу претензии к Кукуяну только из-за его позиций. В остальном вопросов нет — он отработал хорошо в плане управления игрой и дисциплинарных санкций, если не считать момент с удалением Дуарте.
Оценка Кукуяна — 7,4.
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 2:1
Хорошая работа Амелина. Видно, что парень прибавляет. Главное, чтобы не сбавлял и продолжал так же усердно работать. Тем более впереди самые тяжёлые матчи. Единственный момент — непоказ жёлтой игроку «Краснодара» за грубую игру.
Оценка Амелина — 8,3.
Алексей Амелин
Фото: fckrasnodar.ru
«Локомотив» — «Сочи» — 3:0
Хорошо отработал Сухой. На 67-й минуте он не показал жёлтую игроку «Локомотива» за грубую игру, а на 80-й минуте правильно назначил 11-метровый и показал жёлтую Смольникову.
Оценка Сухого — 8,3.
Большинство смотрит на ошибки арбитров, а я оцениваю шире и также обращаю внимание на их перемещение и позиции. В этом плане расстроил Кукуян. С одной стороны, порадовало, что не было драки, и я считаю, что Павел действительно вывез эту игру. Но с другой — по-судейски, по ключевым эпизодам и расположению его работа немного удручает. К этому матчу надо было подходить по-другому, а Кукуян, похоже, снизил требования к себе. Когда судьи получают такие игры, они должны работать по максимуму, вне зависимости от статуса. У Кукуяна я этого не увидел.
- 9 мая 2023
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