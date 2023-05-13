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Владимир Гранат: «Химки» дадут бой «Спартаку», хоть и считаются одним из аутсайдеров РПЛ

Владимир Гранат: «Химки» дадут бой «Спартаку», хоть и считаются одним из аутсайдеров РПЛ
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Спартак». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

«Мне кажется, что игра будет непростая. Хоть «Химки» и считаются одним из аутсайдеров чемпионата, но уверен, что они дадут бой. Для «Спартака» это тот самый соперник, с которым можно реабилитироваться перед болельщиками», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков за 26 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков.

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