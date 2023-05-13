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«Химки» — «Спартак», онлайн-трансляция 27-го тура РПЛ 13 мая 2023, где смотреть, «Зенит» — «Краснодар», ЦСКА — «Торпедо»

«Спартак» вернётся в топ-3, а ЦСКА отправит «Торпедо» в Первую лигу? 27-й тур РПЛ — онлайн
Полина Куимова Михаил Рождественский
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Онлайн-трансляция 27-го тура РПЛ
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А «Зенит» впервые выступит с двумя звёздочками.

Всем привет! Чемпионат России близится к завершению. Ответ на главный вопрос сезона получен досрочно, но остаётся ещё масса второстепенных. В частности: кто заберёт два оставшихся комплекта медалей? Кто вылетит напрямую? А кому придётся задержаться на работе ещё на два дополнительных матча?

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В субботу, 13 мая, «Зенит» впервые выступит в ранге 10-кратного чемпиона (СССР и России). Соперник — «Краснодар», поэтому яркое действо гарантировано. «Спартак» постарается вернуться в лидирующую тройку, откуда был вытеснен земляками-армейцами. В свою очередь, ЦСКА может выписать билет в Первую лигу соседям из «Торпедо». А откроют субботнюю программу в Премьер-Лиге «Урал» с «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уследить за многочисленными событиями игрового дня вам поможет большой онлайн «Чемпионата». Оставайтесь с нами!

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