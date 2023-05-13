А «Зенит» впервые выступит с двумя звёздочками.

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«Спартак» вернётся в топ-3, а ЦСКА отправит «Торпедо» в Первую лигу? 27-й тур РПЛ — онлайн

Всем привет! Чемпионат России близится к завершению. Ответ на главный вопрос сезона получен досрочно, но остаётся ещё масса второстепенных. В частности: кто заберёт два оставшихся комплекта медалей? Кто вылетит напрямую? А кому придётся задержаться на работе ещё на два дополнительных матча?

В субботу, 13 мая, «Зенит» впервые выступит в ранге 10-кратного чемпиона (СССР и России). Соперник — «Краснодар», поэтому яркое действо гарантировано. «Спартак» постарается вернуться в лидирующую тройку, откуда был вытеснен земляками-армейцами. В свою очередь, ЦСКА может выписать билет в Первую лигу соседям из «Торпедо». А откроют субботнюю программу в Премьер-Лиге «Урал» с «Оренбургом».

Уследить за многочисленными событиями игрового дня вам поможет большой онлайн «Чемпионата». Оставайтесь с нами!