«Урал» — «Оренбург»: первый тайм завершился без голов

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Урал» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с с Павлом Шадыхановым (Москва). После первого тайма счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая половина матча завершилась без забитых мячей. «Урал» больше атаковал позиционно, но в целом команды редко тревожили голкиперов.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 26 матчей. «Урал» находится на 11-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (64).