Марцел Личка ответил на вопрос о лучших тренерах Российской Премьер-Лиги

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка отметил лучших тренеров Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что сейчас в РПЛ много топ-тренеров. В 26-м туре мы встретились с очень хорошим специалистом Владимиром Федотовым, бывшим тренером «Оренбурга». С ним ЦСКА вернулся в борьбу, играет в хороший футбол со стабильным результатом. Также стоит отметить Абаскаля, который приходил в «Спартак» после тяжёлого сезона и многое поменял в игре команды. Да, сейчас у них не всё так хорошо, как в начале, но это нормальное явление. Также мне нравится Гончаренко, который хорошо делает свою работу с «Уралом». Понятно, что нельзя не отметить Сергея Семака, который уничтожает всех соперников с «Зенитом». В общем, в российском футболе хорошие, талантливые тренеры, которые могли бы работать за границей, не только в России. Но всё зависит от знания языков, нужно хорошо знать иностранные языки.

Карпин? Да-да, конечно. Забыл его упомянуть. Валерий Георгиевич тоже очень хороший специалист. У него в «Ростове» молодая команда, которая сейчас бьётся вверху турнирной таблицы. Это дорогого стоит. Поэтому да, Карпин — тоже топ.

Ставлю ли себя в топ-5? Я сам себя не хочу оценивать, пусть лучше это делает кто-нибудь другой. Я просто очень рад, что мы с «Оренбургом» провели такие хорошие матчи в этом сезоне. Я сказал ребятам, что это очень тяжело — находиться в верхней части таблицы, потому что можно очень быстро потерять этот респект. Одна-две игры, и всё. Поэтому наша задача в оставшихся матчах — показать не только хорошую игру, но и результат. К сожалению, мы проиграли ЦСКА, но у нас не было плохой игры. Было много хороших моментов, которые мы не смогли реализовать. Надо быть более агрессивными на последних 20-30 метрах от ворот соперника», — приводит слова Лички «РБ Спорт».