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Мирзов забил «Спартаку» четвёртый мяч — это больше, чем какому-либо другому клубу

Мирзов забил «Спартаку» четвёртый мяч — это больше, чем какому-либо другому клубу
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Счёт открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. Это его четвёртый гол «Спартаку». Он не забивал никакому другому клубу большее количество мячей.

Мирзов точно пробил со штрафного на 24-й минуте встречи, отправив мяч в девятку ворот Александра Селихова.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков после 26 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (64).

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