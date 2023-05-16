Арбитр Федотов рассказал о грубой ошибке судьи в пользу «Ахмата» в матче с «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о работе судей на матче 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» (0:3).
«Москалёв хорошо отработал, если не считать эпизод на 79-й минуте. Футболисты «Динамо» вышли два в одного, игрок «Ахмата» выставил руку в сторону и сыграл в мяч. VAR в лице Безбородова вмешался. Какое могло быть объяснение со стороны Москалёва? Первое: он не видел игры рукой. Второе: он видел, что рука была прижата. У VAR эти слова не сошлись, поэтому они стали изучать направление мяча и увидели, что рука наказуемая. Если бы мяч не попал в руку, то прошёл бы на второго игрока «Динамо», который на скорости двигался к воротам. Это лишение явной возможности забить гол. Москалёва позвали к монитору, но он оставил своё решение в силе», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 16 мая 2023
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