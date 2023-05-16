«Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству арбитров». Судейство в туре РПЛ

Сезон РПЛ стремительно близится к завершению. Теперь позади остался и 27-й тур, в котором было сыграно сразу несколько интересных матчей. Забегая вперёд, скажем, что арбитры в целом отработали удачно. Но без скандала, как это часто бывает, не обошлось.
Специально для «Чемпионата» судейство в 27-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Урал» — «Оренбург» — 2:1
Хорошая работа Шадыханова. Судью не было видно, и это здорово. Даже по жёлтым карточкам нет вопросов.
Оценка Шадыханова — 8,4.
Павел Шадыханов
Фото: vk.com/fc_ue
«Химки» — «Спартак» — 1:1
В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять жёлтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что департамент увидел такое замечательное в той игре, раз дал назначение на второй тур подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать.
На пятой минуте Кукуляк выдумал жёлтую игроку «Химок». Промес прыгнул на соперника, сфолил, а арбитр мало того, что дал штрафной в пользу «Спартака», так ещё и наказал футболиста «Химок». Это нонсенс и просто цирк.
Ключевой момент был на 45-й минуте. Кукуляк, находясь в идеальной позиции, неверно трактовал эпизод и показал вторую жёлтую игроку «Спартака» Денисову. Она просто выдуманная.
На 66-й минуте Кукуляк разобрался с падением Соболева, хотя эпизод непростой. Нападающий «Спартака» сыграл в мяч, потом соперник выбил его в сторону, и произошла накладка со стороны Соболева. Это штрафной удар и никакого пенальти. Правильное решение арбитра.
Но на 75-й минуте Кукуляк не дал игроку «Спартака» вторую жёлтую, которую как раз надо было показывать. Произошло попадание локтем по голове — это грубая игра. Скорее всего, решение судьи — последствие удаления в первом тайме. Наверняка Кукуляк в перерыве посмотрел повтор. Это называется «судья поплыл». Он решил уйти от скандала — если бы удалил второго, было бы ещё хлеще.
Кукуляк — арбитр ФИФА. Он отсидел без матчей, его вернули и дали игру. После неё никто не барагозил — хорошо, замяли. Но у нас что, день открытых дверей? Можно всем давать назначения и никому ничего за это не будет? Такого не бывает. В итоге остальные арбитры на фоне Кукуляка ушли на второй план. Он всё одеяло на себя перетащил. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече. Что это будет тогда?
Оценка Кукуляка — 7,2.
«Зенит» — «Краснодар» — 2:2
Вторая игра для Сафьяна. Предыдущая — между «Оренбургом» и «Ростовом» — получилась неудачной, там была плохая оценка. Но здесь Сафьян молодец. Он разобрался в эпизоде со вторым голом «Зенита»: действительно, сначала футболист хозяев сыграл в мяч, а потом Сафонов не успел и упал после столкновения со своим игроком. Мешков в аналогичной ситуации увидел фол против вратаря и отменил гол, а Сафьян засчитал. И VAR только подтвердил правоту арбитра.
Сафьян в этом матче понравился. Главное, чтобы департамент никак его не испортил, а, наоборот, помогал развиваться.
Оценка Сафьяна — 8,5.
ЦСКА — «Торпедо» — 3:0
Мешков правильно назначил 11-метровый удар в пользу ЦСКА на 90-й минуте. А спустя две минуты верно показал вторую жёлтую игроку «Торпедо» за неспортивное поведение и срыв перспективной атаки. Если суммировать, концовка матча требовала от Мешкова полной концентрации, и он не выключался из эпизодов. Это тоже говорит о хорошей работе.
Также стоит сказать о моменте с отменённым голом в ворота «Торпедо». Помощник поднял флаг, и это тот случай, когда эпизод отдаётся боковому арбитру. Какое бы он ни принял решение, VAR не имел бы права его рассматривать, потому что 100-процентных доказательств наличия или отсутствия офсайда не было.
Оценка Мешкова — 8,5.
Виталий Мешков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:1
Хорошая работа Любимова. Движение, упреждение, разговоры — всё понравилось. Не знаю, что случилось с ним в этом туре.
На 55-й минуте Любимов не показал жёлтую игроку «Крыльев». Ещё был эпизод с голом Изидора на 48-й минуте, когда помощник зафиксировал офсайд, но VAR вмешался и засчитал взятие ворот. И только через пять минут нам показали повтор со 100-процентным доказательством, что игрок «Локомотива» не находился в положении «вне игры».
Оценка Любимова — 8,3.
Артём Любимов
Фото: vk.com/fckssamara
«Динамо» — «Ахмат» — 0:3
Москалёв тоже хорошо отработал, если не считать эпизода на 79-й минуте. Футболисты «Динамо» вышли два в одного, игрок «Ахмата» выставил руку в сторону и сыграл в мяч. VAR в лице Безбородова вмешался. Какое могло быть объяснение со стороны Москалёва? Первое: он не видел игры рукой. Второе: он видел, что рука была прижата. У VAR эти слова не сошлись, поэтому они стали изучать направление мяча и увидели, что рука наказуемая. Если бы мяч не попал в руку, то прошёл бы на второго игрока «Динамо», который на скорости двигался к воротам. Это лишение явной возможности забить гол. Москалёва позвали к монитору, но он оставил своё решение в силе.
Оценка Москалёва — 7,4.
«Сочи» — «Ростов» — 1:0
Бобровский вернулся через Вторую и Первую лиги. И хорошо отработал. Разобрался в эпизодах, все жёлтые показал правильно, ничего не выдумывал. Тот случай, когда арбитра практически не было видно.
Оценка Бобровского — 8,4.
Ян Бобровский
Фото: vk.com/pfcsochi
«Факел» — «Пари НН» — 1:0
На пятой минуте Иванов неверно показал жёлтую игроку «Пари НН». А на 64-й минуте назначил 11-метровый в пользу «Факела». Иванов принял решение самостоятельно, но мне не понравилась его позиция в этом моменте. Вдобавок после свистка он почему-то побежал к месту нарушения. Для чего — я так и не понял. Из-за обрезанного повтора у меня нет 100-процентного доказательства, что это не 11-метровый. Раз VAR не вмешался, вероятно, там что-то было. Если защитник не сыграл в мяч, это действительно пенальти. Но то, как и с какой позиции Иванов назначал его, мне не понравилось.
И тут мы переходим к 90-й минуте, когда Иванов назначил 11-метровый, находясь в идеальной позиции. Арбитр посчитал, что игрок «Факела» ударил по ноге Гоцука. А на самом деле он сыграл в мяч. VAR вмешался, Иванов после повтора отменил пенальти, но почему-то не показал футболисту «Нижнего» жёлтую за симуляцию.
Иванов, конечно, отработал не как Кукуляк, но мне он всё-таки не очень понравился. Арбитр был нервным, испуганным, дёрганым. По крупным планам сложилось ощущение, что Иванов вообще не понимал, прав он или нет.
Оценка Иванова — 7,8.
Сергей Иванов
Фото: vk.com/pfcfakel
Этот тур можно назвать позитивным, если не считать один матч. Несмотря на все ошибки, у арбитров были передвижение, понимание единоборств, управление игрой, персональные качества. Это судейство, которое хочется видеть. Что-то у арбитров в голове приключилось, и хорошо бы, чтобы это приключение продолжилось. Но, к сожалению, я думаю, что так не будет. Потому что все рекомендации давались не перед этим туром, а летом и зимой. Хотя если судьи станут так работать, то будет тишина, и уважение вернётся сразу.
- 16 мая 2023
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