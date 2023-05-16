«Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству арбитров». Судейство в туре РПЛ

Сезон РПЛ стремительно близится к завершению. Теперь позади остался и 27-й тур, в котором было сыграно сразу несколько интересных матчей. Забегая вперёд, скажем, что арбитры в целом отработали удачно. Но без скандала, как это часто бывает, не обошлось.

Специально для «Чемпионата» судейство в 27-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Оренбург» — 2:1

Хорошая работа Шадыханова. Судью не было видно, и это здорово. Даже по жёлтым карточкам нет вопросов.

Оценка Шадыханова — 8,4.

Павел Шадыханов Фото: vk.com/fc_ue

«Химки» — «Спартак» — 1:1

В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять жёлтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что департамент увидел такое замечательное в той игре, раз дал назначение на второй тур подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать.

На пятой минуте Кукуляк выдумал жёлтую игроку «Химок». Промес прыгнул на соперника, сфолил, а арбитр мало того, что дал штрафной в пользу «Спартака», так ещё и наказал футболиста «Химок». Это нонсенс и просто цирк.

Ключевой момент был на 45-й минуте. Кукуляк, находясь в идеальной позиции, неверно трактовал эпизод и показал вторую жёлтую игроку «Спартака» Денисову. Она просто выдуманная.

На 66-й минуте Кукуляк разобрался с падением Соболева, хотя эпизод непростой. Нападающий «Спартака» сыграл в мяч, потом соперник выбил его в сторону, и произошла накладка со стороны Соболева. Это штрафной удар и никакого пенальти. Правильное решение арбитра.

Но на 75-й минуте Кукуляк не дал игроку «Спартака» вторую жёлтую, которую как раз надо было показывать. Произошло попадание локтем по голове — это грубая игра. Скорее всего, решение судьи — последствие удаления в первом тайме. Наверняка Кукуляк в перерыве посмотрел повтор. Это называется «судья поплыл». Он решил уйти от скандала — если бы удалил второго, было бы ещё хлеще.

Кукуляк — арбитр ФИФА. Он отсидел без матчей, его вернули и дали игру. После неё никто не барагозил — хорошо, замяли. Но у нас что, день открытых дверей? Можно всем давать назначения и никому ничего за это не будет? Такого не бывает. В итоге остальные арбитры на фоне Кукуляка ушли на второй план. Он всё одеяло на себя перетащил. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече. Что это будет тогда?

Оценка Кукуляка — 7,2.

«Зенит» — «Краснодар» — 2:2

Вторая игра для Сафьяна. Предыдущая — между «Оренбургом» и «Ростовом» — получилась неудачной, там была плохая оценка. Но здесь Сафьян молодец. Он разобрался в эпизоде со вторым голом «Зенита»: действительно, сначала футболист хозяев сыграл в мяч, а потом Сафонов не успел и упал после столкновения со своим игроком. Мешков в аналогичной ситуации увидел фол против вратаря и отменил гол, а Сафьян засчитал. И VAR только подтвердил правоту арбитра.

Сафьян в этом матче понравился. Главное, чтобы департамент никак его не испортил, а, наоборот, помогал развиваться.

Оценка Сафьяна — 8,5.

ЦСКА — «Торпедо» — 3:0

Мешков правильно назначил 11-метровый удар в пользу ЦСКА на 90-й минуте. А спустя две минуты верно показал вторую жёлтую игроку «Торпедо» за неспортивное поведение и срыв перспективной атаки. Если суммировать, концовка матча требовала от Мешкова полной концентрации, и он не выключался из эпизодов. Это тоже говорит о хорошей работе.

Также стоит сказать о моменте с отменённым голом в ворота «Торпедо». Помощник поднял флаг, и это тот случай, когда эпизод отдаётся боковому арбитру. Какое бы он ни принял решение, VAR не имел бы права его рассматривать, потому что 100-процентных доказательств наличия или отсутствия офсайда не было.

Оценка Мешкова — 8,5.

Виталий Мешков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:1

Хорошая работа Любимова. Движение, упреждение, разговоры — всё понравилось. Не знаю, что случилось с ним в этом туре.

На 55-й минуте Любимов не показал жёлтую игроку «Крыльев». Ещё был эпизод с голом Изидора на 48-й минуте, когда помощник зафиксировал офсайд, но VAR вмешался и засчитал взятие ворот. И только через пять минут нам показали повтор со 100-процентным доказательством, что игрок «Локомотива» не находился в положении «вне игры».

Оценка Любимова — 8,3.

Артём Любимов Фото: vk.com/fckssamara

«Динамо» — «Ахмат» — 0:3

Москалёв тоже хорошо отработал, если не считать эпизода на 79-й минуте. Футболисты «Динамо» вышли два в одного, игрок «Ахмата» выставил руку в сторону и сыграл в мяч. VAR в лице Безбородова вмешался. Какое могло быть объяснение со стороны Москалёва? Первое: он не видел игры рукой. Второе: он видел, что рука была прижата. У VAR эти слова не сошлись, поэтому они стали изучать направление мяча и увидели, что рука наказуемая. Если бы мяч не попал в руку, то прошёл бы на второго игрока «Динамо», который на скорости двигался к воротам. Это лишение явной возможности забить гол. Москалёва позвали к монитору, но он оставил своё решение в силе.

Оценка Москалёва — 7,4.

«Сочи» — «Ростов» — 1:0

Бобровский вернулся через Вторую и Первую лиги. И хорошо отработал. Разобрался в эпизодах, все жёлтые показал правильно, ничего не выдумывал. Тот случай, когда арбитра практически не было видно.

Оценка Бобровского — 8,4.

Ян Бобровский Фото: vk.com/pfcsochi

«Факел» — «Пари НН» — 1:0

На пятой минуте Иванов неверно показал жёлтую игроку «Пари НН». А на 64-й минуте назначил 11-метровый в пользу «Факела». Иванов принял решение самостоятельно, но мне не понравилась его позиция в этом моменте. Вдобавок после свистка он почему-то побежал к месту нарушения. Для чего — я так и не понял. Из-за обрезанного повтора у меня нет 100-процентного доказательства, что это не 11-метровый. Раз VAR не вмешался, вероятно, там что-то было. Если защитник не сыграл в мяч, это действительно пенальти. Но то, как и с какой позиции Иванов назначал его, мне не понравилось.

И тут мы переходим к 90-й минуте, когда Иванов назначил 11-метровый, находясь в идеальной позиции. Арбитр посчитал, что игрок «Факела» ударил по ноге Гоцука. А на самом деле он сыграл в мяч. VAR вмешался, Иванов после повтора отменил пенальти, но почему-то не показал футболисту «Нижнего» жёлтую за симуляцию.

Иванов, конечно, отработал не как Кукуляк, но мне он всё-таки не очень понравился. Арбитр был нервным, испуганным, дёрганым. По крупным планам сложилось ощущение, что Иванов вообще не понимал, прав он или нет.

Оценка Иванова — 7,8.

Сергей Иванов Фото: vk.com/pfcfakel

Этот тур можно назвать позитивным, если не считать один матч. Несмотря на все ошибки, у арбитров были передвижение, понимание единоборств, управление игрой, персональные качества. Это судейство, которое хочется видеть. Что-то у арбитров в голове приключилось, и хорошо бы, чтобы это приключение продолжилось. Но, к сожалению, я думаю, что так не будет. Потому что все рекомендации давались не перед этим туром, а летом и зимой. Хотя если судьи станут так работать, то будет тишина, и уважение вернётся сразу.