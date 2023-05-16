Фёдор Чалов: стремлюсь к игре в топовом чемпионате — это моя цель
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признался, что у него есть цель играть в топовом европейском чемпионате. Российский форвард заявил, что стремится к этому.
«Есть ли мысли, что после такого сезона мной кто-то заинтересуется в Европе? Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чалов проводит свой рекордный с точки зрения результативности сезон в РПЛ. Нападающий уже забил 17 голов за три тура до конца чемпионата. Ранее Чалов никогда не забивал более 15 мячей.
25-летний Чалов уже выступал в европейском чемпионате в прошлом сезоне. Нападающий играл за швейцарский «Базель» на правах аренды.
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