Фёдор Чалов: время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны. Сто процентов
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о швейцарском этапе карьеры, с положительной стороны оценив этот опыт.
«Какую роль в прогрессе сыграли полгода в Швейцарии? Уверен, что время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны. Сто процентов», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 1 февраля 2022 года Чалов на правах аренды перешёл в швейцарский клуб «Базель», за который до конца сезона провёл 14 матчей и забил четыре гола в Суперлиге. Также Чалов принял участие в двух матчах Лиги конференций с «Марселем». Договор аренды не содержал опции обязательной покупки, поэтому летом 2022 года форвард вернулся в ЦСКА.
В текущем сезоне РПЛ Чалов провёл 27 матчей и забил 17 голов.
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