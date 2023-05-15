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Фёдор Чалов: время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны. Сто процентов

Фёдор Чалов: время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны. Сто процентов
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о швейцарском этапе карьеры, с положительной стороны оценив этот опыт.

«Какую роль в прогрессе сыграли полгода в Швейцарии? Уверен, что время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны. Сто процентов», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 1 февраля 2022 года Чалов на правах аренды перешёл в швейцарский клуб «Базель», за который до конца сезона провёл 14 матчей и забил четыре гола в Суперлиге. Также Чалов принял участие в двух матчах Лиги конференций с «Марселем». Договор аренды не содержал опции обязательной покупки, поэтому летом 2022 года форвард вернулся в ЦСКА.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провёл 27 матчей и забил 17 голов.

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