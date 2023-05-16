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Российский легионер «Црвены Звезды» Пруцев намерен получить сербское гражданство

Российский легионер «Црвены Звезды» Пруцев намерен получить сербское гражданство
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Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев намерен получить сербское гражданство. Об этом сообщил его отец Игорь Пруцев.

«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жёсткий лимит на легионеров.

Егор склонен выступать за сборную России или Сербии? Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своём клубе, поэтому мы с сыном вперёд не заглядываем. Главная и первостепенная задача Егора — закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб.

Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе, и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет. Думать о том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную — для нас неперспективно. Всё это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором», — приводит слова Пруцева-старшего Sport24.

Егор Пруцев является младшим братом полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева.

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