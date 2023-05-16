Российский легионер «Црвены Звезды» Пруцев намерен получить сербское гражданство

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев намерен получить сербское гражданство. Об этом сообщил его отец Игорь Пруцев.

«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жёсткий лимит на легионеров.

Егор склонен выступать за сборную России или Сербии? Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своём клубе, поэтому мы с сыном вперёд не заглядываем. Главная и первостепенная задача Егора — закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб.

Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе, и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет. Думать о том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную — для нас неперспективно. Всё это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором», — приводит слова Пруцева-старшего Sport24.

Егор Пруцев является младшим братом полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева.