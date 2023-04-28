Россиянин стал чемпионом Сербии. У Пруцева хорошие шансы сыграть в Лиге чемпионов!

В российском футболе уже хорошо знают полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. А вот его младший брат Егор пока не очень известен широкому кругу болельщиков. Тем не менее он раньше спартаковца выиграл чемпионский титул во взрослом футболе и может осенью сыграть в Лиге чемпионов.

На выходных «Црвена Звезда» в шестой раз подряд стала чемпионом Сербии. Это случилось за пять туров до конца сезона. Вместе с командой из Белграда золотые медали завоевал и её 20-летний легионер Пруцев.

Молодой россиянин стал игроком «Црвены Звезды» в середине августа 2022-го, перейдя из «Сочи» за € 1 млн. В сербском клубе умеют развивать таланты и считать деньги, так что, если бы не видели в Пруцеве большой потенциал, не стали бы вкладывать такие средства в трансфер иностранца. С Егором подписали контракт сразу на четыре года, а «Чемпионат» раздобыл инсайд о зарплате нашего полузащитника в Белграде – € 80 тыс. в год с учётом бонусов. Не те деньги для футболиста, чтобы расслабиться и посчитать, что жизнь удалась. Пруцев отправлялся в Европу учиться и доказывать, о чём и сам говорил в интервью для Sport24.

Егор Пруцев полузащитник «Црвены Звезды» «Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Почему – не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло, и немного повзрослел, решил по-другому. Почему отказался от предложений ЦСКА и «Спартака»? Моё желание».



Пруцев ехал работать под руководством бывшей звезды сербского футбола и коллеги по амплуа Деяна Станковича. Однако в октябре 2022-го главный тренер ушёл из «Црвены Звезды», чтобы продолжить карьеру в Серии А – он возглавил «Сампдорию». Красно-белых же принял менее известный специалист – 40-летний Милош Милоевич.

Поначалу Пруцев не попадал в заявку «Црвены Звезды». Россиянин со стороны наблюдал, как его новые партнёры сражаются на групповом этапе Лиги Европы с «Ференцварошем» Станислава Черчесова и «Монако» Александра Головина. Дебют нашего полузащитника состоялся 9 ноября в домашней встрече чемпионата Сербии со «Спартаком» из Суботицы. Егор вышел на замену в перерыве и отыграл целый тайм. Мог даже забить в день своей премьеры в Белграде, но из убойной позиции, с восьми-девяти метров, послал мяч выше ворот.

Вскоре «Црвена Звезда» прилетела в Санкт-Петербург на товарищеский матч с «Зенитом», и Милоевич объяснил, почему Егор пока не получает игровое время: «Пруцев – молодой игрок с большим будущим. Но на его позиции у нас сейчас более опытные и сильные футболисты. Один из них выступает за сборную страны. Мы попробовали перевести его на другую позицию, и теперь у него есть возможность использовать свой шанс. Показать мастерство и помочь команде в будущих матчах».

Действительно, в 2023 году после зимней паузы Пруцев стал регулярно попадать в заявку «Црвены Звезды» и иногда выходить на поле. На сегодняшний день у Егора семь матчей за красно-белых, причём три из них – в основе. В марте-апреле россиянин сыграл 90 минут с «Нови Пазаром» и по 65 минут со «Спартаком» из Суботицы и с «Радничками 1923». Все эти встречи «Црвена Звезда» выиграла. Кстати, за весь сезон команда Милоевича не потерпела ни одного поражения в чемпионате Сербии!

Егор Пруцев в «Црвене Звезде» (слева) Фото: Grzegorz Radtke/ZUMA/ТАСС

За 317 минут в составе красно-белых Пруцев нанёс четыре удара по воротам, имел три голевых момента и сам создал два. Россиянин отдал 138 передач с 78% точности, включая девять ключевых. Сделал 11 обводок за 19 попыток обыгрыша. Вступил в 60 единоборств, но выиграл только 38% из них. Допустил 31 потерю мяча, однако на своей половине поля – всего две. Ещё у Егора 12 перехватов, 17 отборов и два возврата мяча на половине поля соперника. В общем, нормальная статистика для молодого футболиста. Не хватает только результативных действий – голов и передач.

Сильные качества Пруцева-младшего – техника, дриблинг, игра на свободном пространстве и умение вырезать обостряющие передачи. Говорят, что и в «физике» он здорово прибавил за время в Сербии. Егор, конечно, побыстрее Данила. Может играть на любом из флангов и атакующего центрального полузащитника.

Вполне возможно, что уже в летом 2023-го Пруцев продолжит своё развитие в Европе в более сильной лиге. Пару недель назад «Чемпионат» писал об интересе к Егору со стороны «Базеля». Наши источники сообщили, что швейцарский клуб предложил за россиянина € 2 млн, но «Црвена Звезда» хочет получить как минимум € 3 млн. Вот только «Базель» в своей лиге лишь шестой, поэтому Пруцеву, конечно, стоит сто раз подумать, прежде чем принимать предложение из Швейцарии. «Црвена Звезда» в последние годы стабильно играла либо в квалификации, либо на групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому остаться в Белграде может быть лучшим выбором.