«Ман Сити» оспорил выдвинутые против клуба обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ

«Манчестер Сити» оспорил обвинения в нарушениях 115 финансовых правил английской Премьер-лиги, сообщает The Times.
Напомним, в феврале АПЛ обвинила «Ман Сити» в ста с лишним нарушениях финансовых правил лиги, начиная с сезона-2009/2010. Проведённое расследование показало, что в каждом из сезонов с 2009/2010 по 2017/2018 «горожане» не предоставляли точную информацию о финансовом положении клуба.
Речь шла в том числе о спонсорских соглашениях, заключённых «Манчестер Сити» в указанный период. Сегодня, по данным источника, «горожане» оспорили выдвинутые в свою сторону обвинения, аргументируя это тем, что их законность должна быть поставлена под сомнение.
Связано это с тем, что английская Премьер-лига ввела финансовые правила до того, как были совершены предполагаемые правонарушения.
Кроме этого, «Ман Сити» указал на то, что глава независимой судебной коллегии Премьер-лиги Мюррей Розен является болельщиком «Арсенала», который на протяжении нынешнего сезона ведёт борьбу с «горожанами» за чемпионский титул.
- 18 мая 2023
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