«Ну куда я поеду в 27 лет?» Игрок «Спартака» Зиньковский — о возможном переезде в Европу
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о перспективах своего возможного перехода в европейский чемпионат, отметив, что в 27 лет при нынешних условиях это в принципе невозможно.
«Говорил, что поеду играть в Бельгию или Голландию? Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь», — приводит слова Зиньковского Sport24.
До перехода в «Спартак» Зиньковский играл за самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за красно-белых 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Зиньковский считает, что играет за самый популярный клуб России
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