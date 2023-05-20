РПЛ объявила номинантов на награды лучшим игрокам сезона

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила номинантов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему сезона.
Номинанты на приз лучшему голкиперу сезона: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки»/«Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»).
Номинанты на приз лучшему защитнику сезона: Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все – ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба – «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).
Номинанты на приз лучшему полузащитнику сезона: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).
Номинанты на приз лучшему нападающему сезона: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все – «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов»).
Во втором этапе голосования, который стартует 20 мая, примут участие болельщики. Этап закончится 27 мая, после чего главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты определят победителей 4 июня.
- 20 мая 2023
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