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Гранат: не думаю, что «Динамо» может преобразиться. Просто «Торпедо» — слабый соперник

Гранат: не думаю, что «Динамо» может преобразиться. Просто «Торпедо» — слабый соперник
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал победу бело-голубых над «Торпедо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (3:0).

«Результат матча был очевиден. У игроков «Динамо» мог быть эмоциональный всплеск. Возможно, при новом тренере поменялся процесс подготовки к матчу, хотя и в этом не уверен. Не думаю, что команда может кардинально преобразиться.

Просто «Торпедо» — слабый соперник. Команда уже вылетела и не была готова к РПЛ. «Динамо» вряд ли сейчас можно что-то поменять, нужно работать на сборах», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 20 мая, «Динамо» одержало разгромную победу над «Торпедо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Для бело-голубых этот матч стал первым после отставки тренера Славиши Йокановича.

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