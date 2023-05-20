Гранат: не думаю, что «Динамо» может преобразиться. Просто «Торпедо» — слабый соперник

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал победу бело-голубых над «Торпедо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (3:0).
«Результат матча был очевиден. У игроков «Динамо» мог быть эмоциональный всплеск. Возможно, при новом тренере поменялся процесс подготовки к матчу, хотя и в этом не уверен. Не думаю, что команда может кардинально преобразиться.
Просто «Торпедо» — слабый соперник. Команда уже вылетела и не была готова к РПЛ. «Динамо» вряд ли сейчас можно что-то поменять, нужно работать на сборах», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня, 20 мая, «Динамо» одержало разгромную победу над «Торпедо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Для бело-голубых этот матч стал первым после отставки тренера Славиши Йокановича.
- 20 мая 2023
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