Булыкин: увольнение Йокановича повлияло на «Динамо». Эти эмоции сохранятся до конца сезона

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» обыграло «Торпедо» с разгромным счётом 3:0.

«На игру «Динамо» в матче с «Торпедо» повлияло много факторов. Увольнение тренера всегда помогает встрепенуться игрокам. Футболисты хотят понравиться новому тренеру.

Отставка Йокановича повлияла на команду, но и «Торпедо» уже вылетело. Игроки «Динамо» всё ещё хотят сделать подарок болельщикам в виде побед. Эмоции от увольнения Йокановича сохранятся до конца сезона: игроки «Динамо» покажут максимум в оставшихся играх, а потом спокойно поедут в отпуск», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.